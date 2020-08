Asiatische Nudel-Bowl

Knoblauch, Sellerie, Karotten, Ingwer und Lauch in feine Streifen (sog. Julienne) schneiden. Zwiebeln in einem Topf anschwitzen, bis sie an den Ecken etwas Farbe angenommen haben. Anschließend das Gemüse hinzugeben. Alles mit einer Prise Salz, 5-Spices-Gewürz und Szechuan-Pfeffer asiatisch würzen. Das Gemüse mit Brühe ablöschen.



Dann die Udon-Nudeln zugeben und circa acht Minuten heiß halten, nicht kochen. Hähnchenbrust der Länge nach durchschneiden, so erhält man vier längliche Stücke. Mit Paprika, Salz und Pfeffer würzen. Toastbrot entrinden und mit dem Mixer fein zerkrümeln. Eier mit Salz, Pfeffer und etwas Kurkuma würzen, dann verschlagen. Das Toastbrot hineingeben und durchmischen.