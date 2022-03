vegetarische Nudelnester

Die Zwiebel in feine Segmente schneiden und in einer Pfanne mit Öl anschwitzen. Beide Paprika entkernen, zerkleinern und mitbraten. Den Staudensellerie in dickere Scheiben schneiden und auch das Grün grob hacken. Mit in die Pfanne geben und mit Salz, Pfeffer sowie einer Prise Zucker würzen. Die Erbsen noch tiefgefroren dazugeben, ebenso halbierte Tomaten und frisch geriebenen Knoblauch. Das Gemüse dann mit den Nudeln vermischen, sollte man verschiedene Sorten nutzen, kann man diese gerne sortenrein weiterverarbeiten. Die Eier mit Milch, Salz, Pfeffer und Muskatnuss verquirlen. Die Nudel-Gemüse-Mischung in den ausgefetteten Vertiefungen eines Muffinblechs verteilen, den Guss darübergeben und mit Käse bestreuen. Im Ofen bei 200 Grad Celsius für etwa 20 bis 25 Minuten backen.



in der Zwischenzeit für das Pesto die Pinienkerne in einer Pfanne trocken anrösten. Sie dann zusammen mit den Tomaten, Knoblauchzehen, Pfeffer, wenig Salz, einigen Blättern Basilikum sowie Balsamico-Essig in einen Mixbecher geben und zu einer feinen Masse pürieren. Die Konsistenz über die Zugabe von Olivenöl steuern. Zuletzt den Parmesan dazugeben und bloß untermischen. Zusammen mit den Nudelnestern servieren.



Dieses Gericht ist vegetarisch. Gouda und Parmesan können tierisches Lab enthalten.