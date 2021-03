Zubereitung (10 Minuten, ohne Garzeiten)

Die Udon-Nudeln in heißes Wasser legen und kurz ziehen lassen.



Das Rindfleisch (man kauft am besten einfach ein Steak) in Streifen schneiden. Karotte und Chili ebenfalls in Streifen schneiden. In einer Pfanne zunächst Sesam trocken rösten, dann etwas Sesamöl zugeben, Fleisch, Chili und Karotten heiß und sehr kurz anbraten, vom Feuer nehmen und sofort mit Sojasauce und Reisessig ablöschen, etwas Zucker, Salz und Pfeffer zugeben. Ingwer reinreiben, Limettenabrieb und -saft zugeben, Wasabi einrühren.



Die Udon-Nudeln abgießen und noch warm mit dem Inhalt der Pfanne vermischen. Salatgurke mit einem Sparschäler längs in dünne Scheiben schneiden (die Schale kann man dranlassen, muss man natürlich aber nicht). Den weißen Rettich in dünne Streifen schneiden, zugeben und alle Zutaten gut vermischen. Wie bei allen Nudelsalaten schmeckt er besser, wenn er etwas durchzieht.