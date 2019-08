Nüsse für den Hausgarten

Hauptanbaugebiet ist heute die Türkei mit etwa 65 Prozent der Weltproduktion. Verwendung finden Haselnüsse vor allem in der Schokoladenindustrie und der Konditorei. Mittlerweile herrscht weltweiter Mangel an Nüssen, entsprechend hoch sind die Preise. „Ein Selbstanbau lohnt sich also in jedem Fall“, rät Elmar Mai.