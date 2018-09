Obst und Gemüse richtig lagern

Hier gilt: Je kühler und dunkler die Äpfel gelagert werden, desto länger sind sie haltbar. Sollte es keinen Platz mehr im Kühlschrank geben, können Äpfel auch in einem verschlossenen Folienbeutel mit kleinen Luftlöchern aufbewahrt werden. Die Luftfeuchtigkeit in den Beuteln ist relativ hoch, sodass die Äpfel nicht austrocknen. Durch das Kohlendioxid, das die Äpfel ausstoßen, entsteht in den Beuteln eine sauerstoffarme Atmosphäre, die Reifungsprozesse verlangsamt.