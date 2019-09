Jetzt im Herbst ist die Pflanzzeit für Obstbäume. Durch die verkürzte Tageslänge haben die Pflanzen eine biologische Ruhezeit, das heißt, sie bilden kein Laub, können sich also kräftemäßig ganz auf den unteren Bereich, das Wurzelwachstum, konzentrieren. So entwickeln sich die Pflanzen im folgenden Frühjahr schneller und kräftiger als bei einer Frühjahrspflanzung.



Vorab: Was es beim Baumkauf zu beachten gibt

Es gibt selbst fruchtbare Sorten und Sorten, die Bestäuber im Umkreis von 400 Metern brauchen. Aber auch bei „Selbst-fruchtbaren“ sollte man darauf achten, dass ein guter Bestäuber in der Nähe ist, denn dann ist die Fruchtqualität besser.

Äpfel und Birnen setzen selbst nicht gut Früchte an, solange sie nicht von einer guten Bestäubersorte befruchtet werden. Das gilt generell, also nicht nur für Spalierobst. Daher ist es schon bei der Anschaffung wichtig, nach geeigneten Befruchtern zu fragen. Es ist immer sinnvoll, neben den Lieblingssorten auch auf gute Pärchen zur gegenseitigen Bestäubung zu achten.