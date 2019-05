Obstkuchen à la Kopfsteinpflaster

Ofen auf 180°C Umluft oder Unterhitze vorheizen. Backform leicht einbuttern. Vorbereitetes Obst mit Zucker und Stärke vorsichtig vermengen und gleichmäßig in der Backform verteilen. Mehl (und eventuell Maisgrieß) mit Natron und Salz vermengen. In einer zweiten Schüssel Butter und Zucker mit dem Handmixer aufschlagen. Ei gefolgt von Buttermilch und Zitronenschale dazugeben und weiter schlagen. Mehlgemisch mit einem Holzlöffel oder Gummiteigschaber unterheben, bis der Teig gerade zusammenkommt. Teig mit einem Löffel in großen Batzen auf das Obst geben.