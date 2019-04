Obstbäume für Garten und Balkon

Im Frühjahr und im Herbst können Bäume wurzelnackt verpflanzt werden, wenn sie noch keine neuen Blätter ausgebildet haben. Das heißt, die Bäume werden ohne Erde an den Wurzeln zum Kauf angeboten. Dies ist deutlich einfacher für den Transport und auch preiswerter. Ältere, größere Bäume oder Bäume, die bereits begonnen haben, Blätter auszubilden, können das ganze Jahr über mit Ballen umgesetzt werden. Die Voraussetzung dafür ist, dass der Baum in der Baumschule das Umziehen bereits geübt hat, also in regelmäßigen Abständen verpflanzt wurde. Dadurch behält er einen kompakteren Wurzelballen.



Es gibt auch ein paar Faustregeln fürs Pflanzen von Obstbäumen. Das Pflanzloch sollte ein Drittel größer sein als der Wurzelballen. Den Baum genauso tief in die Erde setzen wie er vorher bereits stand (erkennbar an Erdspuren am Stamm). Dabei muss die Veredelungsstelle unbedingt oberhalb der Erde liegen. Im Zweifelsfalle den Baum lieber zu hoch als zu tief setzen. Als erstes in das Pflanzloch den Stützpfahl setzen. Der Abstand zwischen Pfahl und Baumstamm sollte eine Handbreite betragen. Wurzelnackte Ware unmittelbar vor dem Pflanzen an den Hauptstützwurzeln ein wenig einkürzen. Dadurch wird der Baum angeregt, neue feine Faserwurzeln auszubilden. Für den Pflanzschnitt die Krone einkürzen - die Zweige um die Hälfte, den Mitteltrieb um ein Drittel. Insgesamt sollten circa vier bis fünf Triebe bestehen, um eine schöne Krone auszubilden.