Gepökelte Ochsenbrust mit Meerrettich

Kartoffeln, Karotten und Petersilienwurzel schälen, in Stücke schneiden und in etwas Ochsenbrustbrühe weichkochen. Schmand, Kurkuma und angeschwitzte Zwiebelwürfel zugeben, grob stampfen und mit Salz und Pfeffer würzen. Auf einen Teller geben, Grünkohl daneben mit anrichten, Fleisch in Scheiben schneiden, mit etwas Brühe überziehen und frisch geriebenen Meerrettich darauf verteilen.