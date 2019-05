Am Vortag die Cashewnusskerne mit reichlich kaltem Wasser für circa sechs Stunden oder über Nacht einweichen lassen.

Den Backofen auf 180 Grad Umluft oder 200 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen. Den Rhabarber putzen, entfädeln und in circa drei Zentimeter lange Rauten schneiden. In einer Schüssel Zucker, Natron und geriebenen Ingwer mischen und die Rhabarberstücke unterheben. Die Mischung mittig auf einem Bogen Backpapier auslegen. Das Papier oben übereinanderschlagen, an den Seiten zusammennehmen und mit Küchengarn verschließen. Das Paket auf ein Backblech legen und im Backofen auf mittlerer Stufe etwa 25 Minuten garen. Danach herausnehmen, das Backpapier oben öffnen und etwas abkühlen lassen.