Ohren richtig reinigen

Als Alternativen zum Wattestäbchen werden beispielsweise Ohrenkerzen angeboten. Diese Kerzen aus gewachstem Papier sind aufgerollt und innen hohl. Funktionieren sollen sie wie folgt: Man steckt sich die Kerze ins Ohr und zündet sie an. (Eine zweite Person soll aus Sicherheitsgründen anwesend sein.) Durch die Wärme, die in den Äußeren Gehörgang strömt, soll sich das Ohrenschmalz verflüssigen und leicht entfernen lassen. HNO-Ärzte kennen diese Methode und lehnen sie aus zwei Gründen ab: Das offene Feuer ist per se eine Gefahrenquelle; außerdem wird das Ohrenschmalz lediglich erhitzt, aber es verflüssigt sich nicht und verschwindet nicht.

Bildquelle: imago/imagebroker