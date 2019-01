Zubereitung:

Die Salzkapern und Sardellenfilets etwas wässern, so dass das Pesto später nicht zu salzig wird. Alle Zutaten mit etwas Öl in einen Mixbecher geben und mit dem Pürierstab gut durchmixen. So viel Öl dazu geben, bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist.

In kleine Gläschen füllen, vollständig mit Olivenöl bedecken und kühl aufbewahren.



Schmeckt gut auf geröstetem Brot, als Pizzabelag oder über Nudeln als schnelle Sauce.