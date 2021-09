Orangen-Karotten-Suppe mit Grünkohlchips

Für die Suppe Zwiebel und Karotten schälen und zerteilen. In einem Topf in etwas Öl farblos ‎anschwitzen. Salz, Zucker sowie Ingwer nach Geschmack hinzufügen. Die Kartoffeln ‎schälen, würfeln und zugeben. Mit Gemüsebrühe auffüllen und etwa 20 Minuten köcheln ‎lassen, bis das Gemüse weich ist.



In der Zwischenzeit die Grünkohlchips zubereiten, hierzu die Grünkohlblätter von der dicken ‎Rispe in der Mitte des Blatts trennen und in mundgerechte Stücke reißen. Darauf achten, ‎dass die Blätter nach dem Waschen gut getrocknet werden, da zusätzliche Feuchtigkeit die ‎Backzeit verlängert. Hierzu kann man eine Salatschleuder verwenden. Mit Abstand auf ein ‎Backblech geben. Nun mit Olivenöl beträufeln und salzen. Wer es gerne scharf mag, kann ‎zusätzlich Chiliflocken drüberstreuen. Bei 180 Grad Celsius backen, bis die Chips kross sind. ‎Das kann, je nach Feuchtigkeit des Grünkohls, etwa zehn bis 20 Minuten dauern. Während ‎der Backzeit regelmäßig die Ofentür öffnen, um den Dampf entweichen zu lassen. ‎



Die Suppe nun gründlich pürieren. Die Schale der Orangen zunächst abreiben, die Früchte ‎dann auspressen und den Saft in die Suppe geben. Abschmecken und kurz vor dem ‎Servieren den Abrieb hinzufügen. Nun den Haferdrink aufschäumen, dekorativ auf der ‎angerichteten Suppe platzieren und mit Zimt bestäuben. Sofort servieren, die Grünkohlchips ‎separat reichen.