Verbraucher | Volle Kanne - Organspende: Leben mit neuen Organen

Die Zahl der Organtransplantationen ist in der letzten Zeit erheblich zurückgegangen. Dabei sind sie für viele Menschen überlebenswichtig. So auch für Sarah, die an Muskoviszidose leidet. Sie brauchte zwei Organe, um weiterleben zu können.