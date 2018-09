Ein Arzt trägt eine Transplantatbox. Quelle: imago / localpic

Dass es in Deutschland viel weniger Spenderorgane als in Spanien gibt, liegt aber nicht allein an der Bereitschaft in der Bevölkerung und an der Organisation der Kliniken. Eine der Hauptursachen für die geringe Zahl ist die Art des Todes. In Deutschland kommen nur Personen als Organspender in Betracht, bei denen zuerst der Hirntod eintritt und danach Herz und Kreislauf aussetzen. „Der Grund dafür ist simpel: Wenn das Herz und damit auch der Kreislauf zuerst versagt, werden die Organe nicht mehr durchblutet und sterben ab. Damit kommen sie für eine Transplantation nicht mehr infrage“, erklärt Dr. Specht. Eine Organentnahme nach einem Herz-Kreislauf-Versagen ist in Deutschland ausgeschlossen und nach Einschätzung des Mediziners bleibt dies in nächster Zeit auch so.