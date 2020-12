Ossobuco mit Gremolata

Kalbsbeinscheiben in einer Pfanne zusammen mit Lorbeer und Thymian heiß anbraten, dann in einen Schnellkochtopf legen, mit Traubensaft und Fleischbrühe auffüllen und für 25 Minuten unter Druck setzen. Wer keinen Schnellkochtopf einsetzen möchte, kann diesen Punkt überspringen. Dann muss die Schmorzeit im Backofen um etwa zwei Stunden verlängert werden.



Pastinake, Sellerie, Karotte, Zwiebeln, Champignons und Paprika nur grob putzen und in grober Schnittform in der bereits verwendeten Pfanne anbraten, etwas Tomatenmark mitbraten. Grob geschnittene Fleischtomaten zugeben. Beinscheiben und Schmorfond zugeben. Nochmals etwa eine halbe Stunde im Backofen bei 180 Grad zu Ende garen.



In der Zwischenzeit eine Gremolata herstellen: Knoblauch mit Salz bestreuen und „schwitzen lassen“, danach lässt er sich zu einem Mus zerquetschen. Vermischen mit Zitronenschale, Sardellenfilets, Pfeffer und gehackter Petersilie. Gremolata wird typischerweise zu Ossobuco gereicht, zusammen mit Brot.



Ossobuco noch mit frischem Pfeffer würzen und kleine Löffel für das gegarte Knochenmark reichen, auch dieses wird gerne auf Brot gegessen.