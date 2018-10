Osteoporose vorbeugen

Denosumab ist ein Biologikum. Biologika sind biotechnologisch hergestellte, therapeutische Proteine. Sie können auf zellulärer Ebene deutlich spezifischer in biologische Prozesse eingreifen. In diesem Fall kann der Wirkstoff einen Botenstoff hindern, an seinen Rezeptor zu binden, womit er die Zelle, einen Osteoklasten, aktivieren würde. Denosumab kann nicht oral eingenommen, sondern muss unter die Haut gespritzt werden. Es wird angewendet, wenn Bisphosphonate nicht vertragen werden. Im Gegensatz zu den Bisphospohonaten fehlen bei diesem Wirkstoff bislang noch die Langzeitdaten. Da Denosumab in die zelluläre Kommunikation eingreift, kann es zu einem erhöhten Infektionsrisiko kommen, zum Beispiel vermehrten Harnwegsinfekten und oberen Atemwegsinfekten. Auch hier kann es in sehr seltenen Fällen eine Osteonekrose auftreten.