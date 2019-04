Osterdrinks

Waldmeistersirup:

Waldmeister waschen und über Nacht trocknen lassen. Zucker mit Wasser aufkochen und auf circa 40 Grad abkühlen lassen. Waldmeister und Zitrone (in Scheiben geschnitten) hinzugeben. Alles in ein abschließbares Gefäß geben und vier Tage ziehen lassen.



Kiwi schälen und im Shaker zerstoßen. Alle Zutaten, bis auf das Soda, in den Shaker geben und kräftig auf Eis shaken. Anschließend in einem Tumbler mit frischem Eis abseihen. Danach Soda dazu geben und umrühren. Mit einem Waldmeisterblatt dekorieren.