Saftiger Osterzopf

Verbraucher | Volle Kanne - Das Rezept zum Downloaden

Den Teig in eine bemehlte Schüssel geben und für circa 45 Minuten gehen lassen. Nach der Teigruhe den Teig in drei gleich schwere Stücke teilen und langrollen, sodass alle drei Teile gleich lang sind und einen Durchmesser von zwei bis drei Zentimetern haben - je nachdem, wie dick und kurz, beziehungsweise lang und dünn der Zopf am Ende sein soll.



Die drei Stränge zu einem Zopf flechten und die Enden unter den Zopf legen. Den Zopf auf ein Backblech legen und mit dem Ei abstreichen, damit sich keine Haut bildet und der Zopf schön gehen kann.



Den Zopf nochmals für 30 Minuten gehen lassen und dann bei 200 Grad in den Ofen schieben. Die Temperatur direkt auf 180 Grad reduzieren und für 25 bis 30 Minuten ausbacken.