Pädophilie – Kein Täter werden

2005 wurde an der Charité in Berlin das Präventionsnetzwerk „Kein Täter werden“ (auch Dunkelfeldprojekt genannt) gegründet. Das kostenlose und anonyme psychotherapeutische Hilfsangebot richtet sich an pädophile Menschen, die nicht oder nicht wieder zum Täter werden wollen. Viele Betroffene leiden selbst unter ihrer Neigung. Angststörungen, Depressionen und Suchterkrankungen sind häufige Begleiterkrankungen. In der Regel müssen die zuerst behandelt werden, bevor die Betroffenen die Therapie beim Dunkelfeldprojekt anfangen können.