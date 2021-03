Panini mit gegrilltem Gemüse

Die Paprika in Segmente schneiden und auf der Hautseite in einer Grillpfanne anbraten, bis sich deutliche Streifen abzeichnen und die Haut beginnt, sich zu lösen. Hierbei etwas Salz hineinstreuen. Wenden und auch diese Seite anbraten. Die Zucchini der Länge nach in Scheiben schneiden. Die Paprika der Pfanne entnehmen und nun die Zucchini beidseitig mit Grillstreifen versehen. In der Zwischenzeit die Haut der Paprika abziehen.



Für das Pesto Basilikum mit Knoblauch, Olivenöl, Salz und Pfeffer pürieren. Die Kerne hinzugeben und erneut pürieren.



Die Zwiebel in Ringe schneiden oder hobeln und auch leicht in der Pfanne Farbe nehmen lassen, sobald die Zucchini entnommen wurde. Die Tomaten würfeln, salzen und pfeffern. Das Olivenöl hinzugeben sowie grob gehackte Kräuter und die Zwiebelringe.



Den Provolone in dünne Scheiben schneiden oder hobeln, vorab eine etwaige Paraffinschicht abschneiden und entsorgen. Die Ciabattas in Scheiben schneiden, die Hälfte der Scheiben mit Pesto bestreichen und die Tomatenmasse darauf geben. Einige Oliven sowie die Paprika- und Zucchinischeiben darauf platzieren. Übriggebliebenes Gemüse kann als Beilage serviert werden. Dann die Provolone-Scheiben auf das Gemüse geben sowie eine zweite Scheibe Ciabatta als Deckel.



Nun in einem Klappgrill oder beschwert in der Grillpfanne erhitzen, sodass der Käse schmilzt und dekorative Grillstreifen entstehen. Noch heiß servieren.