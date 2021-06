Pannekoeken mit Joppie-Salat

Mehl, Buttermilch, Eigelb, Salz, Pfeffer, eine Messerspitze Kurkuma, Backpulver und Zitronenabrieb zu einem glatten Teig verrühren. Flüssige Butter einrühren und die Konsistenz mit Buttermilch oder Wasser nachsteuern: Der Teig sollte vom Löffel laufen, aber leicht zäh sein. Den Teig zur Seite stellen und quellen lassen.



In dieser Zeit das Joppie-Dressing zubereiten: Von den Mixed Pickles einige hübsche Gemüse zur Seite legen, sie kommen später in den Salat. Den Rest in einen Mixerbecher geben. Currypulver, Senf und Mayonnaise zugeben sowie Pfeffer. Durchmixen, gerne darf die Sauce dabei aber auch etwas körnig bleiben. Die Konsistenz der Joppie-Sauce durch Zugabe von Mixed-Pickles-Sud steuern: Für den Salat darf sie etwas flüssiger sein, als Dip eher fest. Nach Geschmack etwas Zucker gegen die Säure des Essigs hinzufügen.