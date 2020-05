Panzanella – Toskanischer Brotsalat

Verbraucher | Volle Kanne - Das Rezept zum Downloaden

Zwiebel in feine Ringe schneiden und in einer Schale mit Wasser einlegen und circa 15 Minuten durchziehen lassen. „Altes“ Brot in ein Zentimeter dicke Scheiben schneiden, in einer Auflaufform auslegen mit circa 500 Gramm Wasser befeuchten. Fünf bis zehn Minuten ruhen lassen.



Nun die Gurke mit einem Sparschäler schälen, längs halbieren und in mittelgroße Würfel schneiden. Tomaten in mittelgroße Würfel schneiden. Nun das aufgeweichte Brot mit den Händen in mittelgroße Stücke in einer große Schale „zerbröseln“. Zuerst die Tomatenwürfel, dann die Gurkenwürfel unterheben. Die Zwiebeln sanft ausdrücken und unterheben. Basilikumblätter in kaltem Wasser waschen und in einem Küchenhandtuch sanft trocknen. In grobe Stücke zerpflücken und zu dem Salat dazugeben.



Alles gut vermischen und eine Stunde im Kühlschrank ziehen lassen. 100 Milliliter Olivenöl und 25 Milliliter Weinessig dazugeben mit Salz und Pfeffer würzen. Zum Schluss abschmecken und anrichten.