Paprika-Orangensuppe

Paprikaschoten halbieren, entkernen, säubern und in kleine Blättchen schneiden. In heißem Olivenöl angehen lassen. Braunen Zucker zugeben, unterrühren und leicht ankaramellisieren lassen. Mit Orangensaft ablöschen, Bananenpüree unterrühren und mit Kokosmilch auffüllen. Gemüsebrühe zufügen, kurz aufkochen und dann köcheln lassen. Mit gemahlenem Ingwer, Kurkuma, Salz und Pfeffer würzen. In tiefem Teller oder Terrine anrichten, mit rosa Beeren und Orangenzesten bestreuen, mit Minzekrönchen garnieren.