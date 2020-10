Paprikaschoten mit Bulgur-Süßkartoffel-Olivenfüllung

Feine Gemüse- und Pilzwürfel in heißem Olivenöl kurz ansautieren, alles in eine Schüssel geben. Bulgur mit sprudelndem Wasser kurz abbrühen, zum Gemüse geben, vermengen, fein gewürfelte Lammsalami, gehackten Ingwer, fein gewürfelte Chilischote, fein gewürfelte Knoblauchzehe, Süßkartoffel klein gewürfelt und Oliven klein gewürfelt zufügen und vermengen. Schmand oder Joghurt mit unterheben, mit Salz und Pfeffer würzen.



Paprikaschoten halbieren, entkernen, säubern, mit der vorbereiteten Masse gut füllen, eine schöne Haube formen, in eine Pfanne setzen, mit Gemüsebrühe angießen, im vorgeheizten Backofen bei circa 150 bis 160 Grad 20 Minuten garen. In einem tiefen Teller anrichten. Pflücksalat mit Olivenöl, Zitronensaft, Salz und Pfeffer anmachen, rundum etwas anlegen, mit Minzekrönchen garnieren.