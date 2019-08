Paprikaschoten mit Sojahack-Füllung

Ciabatta in kleine Würfel schneiden und in wenig Olivenöl kurz anrösten, Sojahack mit feinen Zwiebelwürfeln und Röllchen von Frühlingszwiebeln in wenig Olivenöl anrösten, zu den Brotwürfeln geben. Gekochte Süßkartoffeln fein pürieren, rote Paprikawürfel und Sesam zugeben. Schnittlauchröllchen, gehackte Petersilie, gemahlener Kreuzkümmel, Ingwer und Kardamom, Chiliflocken zufügen – alles gut vermengen und mit Salz würzen.



Paprikaschoten längs halbieren, Kernhaus entfernen, säubern und mit der Masse füllen. In eine Pfanne setzen, mit etwas Gemüsebrühe angießen und im vorgeheizten Backofen bei 160 Grad circa 30 bis 35 Minuten garen, danach mit der Pfeffermühle etwas nachwürzen. Abgeschnittene Garten- oder Radieschenkresse mit Sojajoghurt anmachen, pürieren und mit Salz und Pfeffer würzen. Als Bett auf flachem Teller anrichten, die Paprikaschoten daraufsetzen, Kirschtomaten in Olivenöl kurz ansautieren, mit Salz und Pfeffer würzen und rundum ansetzen.