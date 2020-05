Dreifarbige Paprikasuppe

Rapsöl in eine Pfanne geben und erhitzen. Das altbackene Brot in Streifen schneiden und mit frischem Rosmarin und Thymian in die Pfanne geben. Die Brotchips erst in ein Sieb und dann auf ein Küchentuch geben, sodass das Öl abtropfen kann. Die Brotchips anschließend zurück in die Pfanne geben und mit den Gewürzen gut durchmischen, dann abkühlen lassen.



Für die Suppen Zwiebeln fein würfeln, Paprika entkernen und grob würfeln. Nun in drei kleinen Töpfen rote, gelbe und grüne Paprika mit Zwiebeln in etwas Olivenöl anschwitzen, mit Salz, Pfeffer und Zucker würzen und anschließend ablöschen: die rote Suppe mit Tomatensaft, die gelbe mit Karottensaft und die grüne zunächst nur mit Gemüsebrühe. Einige Minuten durchkochen lassen, bis die Paprika weich geworden sind. Dann in einen Standmixer geben. (Tipp: Wenn man zuerst die gelbe, dann die grüne und zuletzt die rote Suppe püriert, muss der Mixer zwischendurch nicht gereinigt werden.) Bei der grünen Suppe noch eine große Handvoll Petersilie hinzugeben – für die grüne Farbe! Die Suppen nach dem Mixen durch ein Sieb zurück in die Töpfe geben und mit Johannisbrotkernmehl bis zur gleichen Konsistenz binden. (Achtung: Johannisbrotkernmehl ist ein sehr intensives Bindemittel.)



Zum Schluss die Suppe dekorativ anrichten, etwa durch die Verwendung von Küchenringen. Die Brotchips separat reichen.