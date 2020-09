Paranoide Schizophrenie

Geht die Krankheit in die chronische Phase über, zeigen sich so genannte Negativsymptome, die von Antriebslosigkeit, Erschöpfung und mangelnder Emotionalität gekennzeichnet sind. Betroffene sind dann nicht mehr in der Lage, ihren Beruf vollwertig auszuüben, zeigen keine Freude mehr, verlieren das Interesse an Hobbys oder sozialen Kontakten. Oft klingt die eigene Stimme monoton, und die Mimik verliert an Ausdruck.