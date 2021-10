Pasta Maniche dei Frati

In einem Topf circa zwei Liter Wasser salzen und zum Kochen bringen.

Grobe Faustformel: Ein Liter Wasser auf 100 Gramm Nudeln und 10 Gramm Salz.



Die frische Salsiccia längs aufschneiden und das Brät aus dem Naturdarm herausdrücken. In einer großen Pfanne ein Esslöffel Olivenöl erhitzen, die gewürfelte Zwiebel und das Salsiccia-Brät darin anbraten. Die Hitze nun reduzieren und zuerst die Sahne, dann den Mascarpone dazugeben. Das Ganze langsam köcheln lassen und dann mit Salz und frischem Pfeffer abschmecken.



Von dem kochenden Nudelwasser am Ende der Garzeit circa eine Kelle, also circa 100 Milliliter, in einem Messbecher auffangen, davon etwas zu der Soße geben und warten, bis sie eine schöne Emulsion gebildet hat.



Die Nudeln abgießen und nun in die große Pfanne zu der Soße geben. Vorsichtig unterheben und ein bis zwei Minuten einköcheln lassen. Sollte die Soße zu „dick“ sein, etwas mehr Nudelwasser dazugeben und nach Geschmack somit „verlängern“.



Frischen Parmesan reiben, Pasta anrichten und heiß servieren.