Pasta-Party-Platte

Die Pasta in ausreichend Salzwasser ein bisschen mehr als al dente kochen. In der Zwischenzeit die rote Zwiebel in dünne Streifen schneiden und zusammen mit den gehackten Oliven, geschnittenen Tomaten farblos anschwitzen. Dafür das Öl der Oliven und Tomaten verwenden. Nun die gesäuberten Pfifferlinge hinzugeben und ebenfalls kurz anschwitzen.



Danach die Wassermelone schälen und den festen Teil in ungefähr ein Zentimeter große Würfel schneiden. Den weichen Teil der Melone zusammen mit dem Saft einer Orange und den Minzblättern mixen. Nun die Pasta abgießen und gut abtropfen lassen.