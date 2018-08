Es gibt konkrete Empfehlungen, um die Patientensicherheit zu erhöhen. „Zuerst einmal ist es wichtig, dass Patientensicherheit schon in der Ausbildung in allen Gesundheitsberufen einen höheren Stellenwert bekommt. Dazu gehört zum Beispiel auch, dass man von Anfang an dazu ermutigt wird, auf Fehler hinzuweisen, wenn sie einem auffallen. Gefundene Fehler müssen darüber hinaus benannt und in ein Register eingetragen werden. Wir fordern eine verpflichtende Teilnahme an einrichtungsübergreifenden Fehlermeldesystemen – interne Fehlermeldesysteme sind bereits heute für alle Kliniken verpflichtend“, so Hecker vom Aktionsbündnis Patientensicherheit.