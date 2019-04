Die häufigste Ursache für Unfruchtbarkeit

Häufig kommen die Frauen aufgrund eines unerfüllten Kinderwunsches oder eines ausbleibenden Zyklus zum Arzt. Dann können polyzystische Ovarien, also Zysten am Eierstock, festgestellt werden. Diese sind am Rand des Eierstocks perlschnurartig aufgereiht und kleiner als ein Zentimeter.



Doch man kann auch PCOS haben, ohne dass sich Zysten bilden. Denn das Grundproblem ist eine Hormonverschiebung, die vor allem die männlichen Hormone betrifft. Dadurch verändert sich der ganze Stoffwechsel. Das äußert sich zum Beispiel in einem unregelmäßigen oder ganz ausbleibenden Zyklus, einem unreinen Hautbild bis hin zur Akne, Haarausfall am Kopf (vom männlichen Verteilungsmuster) oder vermehrtem männlichen Haarwuchs. Hinzu kommt, dass die Patientinnen oft übergewichtig sind.