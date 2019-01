Penne all‘ arrabbiata

Penne in leicht sprudelndem Salzwasser auf den Biss kochen, abschütten, warmhalten. Knoblauchscheiben und Chilischotenringe in heißem Olivenöl angehen lassen. Tomatenwürfel und Tomatensaft hinzugeben und leicht einköcheln lassen. Bauchspeckstreifen und die Hälfte vom geriebenen Parmesan hinzugeben, unterrühren, mit wenig Salz und Pfeffer würzen. Salbeiblätter in heißem Olivenöl leicht angehen lassen. Penne in tiefem Teller anrichten, gerebelten Thymian darüber streuen, mit Salbeiblättern garnieren und mit restlichem Parmesan bestreuen.