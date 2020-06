Die Pasta in kochendes Salzwasser geben. In der Zwischenzeit grob geschnittene Salsiccia in die Pfanne geben und einen Schuss Olivenöl hinzufügen. Zwiebelstreifen und grob gehackten Knoblauch nacheinander in die Pfanne geben und jeweils leicht anrösten. Währenddessen die Bohnen der Länge nach halbieren und nach der Hälfte der Kochzeit mit in das kochende Wasser geben.