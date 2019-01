Penne mit Thunfisch, Oliven und Kapern

Thunfisch abtropfen lassen und etwas zerkleinern. Abtropfsaft mit Gemüsebrühe verrühren. Frühlingszwiebel säubern und in Röllchen schneiden. Knoblauch schälen und fein würfeln. Tomaten filetieren und Oliven entsteinen und halbieren.



Penne in sprudelndem Salzwasser auf den Biss kochen, abschütten und abtropfen lassen. In heißem Olivenöl anschwenken. Frühlingszwiebeln zufügen und mit angehen lassen. Thunfisch, Oliven, Kapern, Knoblauch und Tomatenfilets zugeben und gut vermengen. Mit Brühe-Abtropfsaft angießen, mit Sahne auffüllen und kurz durchköcheln lassen. Mit Salz, Pfeffer, Curry und Chiliflocken würzen. Gehackten Dill unterziehen. In tiefen Tellern anrichten und mit Lavendelblüten garnieren.