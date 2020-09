Pesto-Gemüsespätzle

Verbraucher | Volle Kanne - Das Rezept zum Downloaden

Ganze Eier in einen Kessel oder eine Schüssel geben, Pesto zufügen, mit einrühren, schlagen und mit Salz, Pfeffer und Muskat würzen. Mehl zugeben, mit dem Kochlöffel schön unterheben, etwas Wasser und Olivenöl darüber geben und den Teig mit dem Kochlöffel so lange schlagen, bis er Blasen wirft. Reichlich Salzwasser zum Kochen bringen, passendes Lochsieb gut befeuchten, auf den Wassertopf setzen, Teig darauf geben und mit angefeuchteter Teigkarte durchstreichen, aufwallen lassen.



Zwiebelringe mehlieren, etwas abklopfen, in heißem Öl goldgelb ausbacken, auf ein Küchenkrepp zum Abtropfen legen, im Ofen warmstellen. Gemüsewürfel in heißem Olivenöl angehen lassen, Champignons mit Zahnstocher anpiksen, mit Trüffelöl beträufeln. Spätzle mit Schaumkelle aus dem Wasser nehmen, zum angeschwitzten Gemüse geben, gut durchschwenken, mit Salz und Pfeffer würzen. Den gekrümelten Salzlakenkäse zufügen, mit unterheben und auf Tellern anrichten. Mit Trüffelhobel Champignons darüber hobeln, gebackene Zwiebelringe daraufsetzen und mit Basilikumblätter garnieren.