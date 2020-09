Pfannkuchen mit rotem Heringssalat

Die Zutaten für den Pfannkuchenteig in einen Mixbehälter geben und mit dem Pürierstab zu einem zähflüssigen Teig verarbeiten. Nur so viel Flüssigkeit zugeben, dass der Teig leicht vom Löffel läuft. Den Teig dann eine Weile quellen lassen, am besten für einige Stunden.



Den Hering abtropfen lassen, das Mittelstück herausschneiden und in Stücke schneiden. Äpfel und abgetropfte Rote-Beete-Kugeln ebenfalls in Stücke schneiden und zugeben. Gewürzgurken würfeln, Zwiebeln fein hobeln und beides mit dem fein gehackten Dill hinzugeben.



Aus Mayonnaise, Saurer Sahne, etwas Zitronensaft und -abrieb und grobem Senf eine Sauce zusammenrühren, mit Salz und Pfeffer würzen. Ein wenig von der Rote-Bete- Marinade färbt die Sauce rosa. Den Salat damit anmachen und – wenn möglich - einige Stunden durchziehen lassen.



In einer beschichteten Pfanne große, dünne Pfannkuchen ausbacken. In Öl getunkte Metallringe verhelfen zu schönen runden Formen. Danach in dieser Pfanne die Spiegeleier zubereiten, gerne auch im Ring.



Pfannkuchen, Heringssalat und Spiegelei dekorativ stapeln, der Ring hilft dabei. Den Teller mit dem restlichen Salatdressing dekorieren.