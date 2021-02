Alle Zutaten für den Teig gut zusammenrühren und davon zwei Pfannkuchen (Durchmesser circa 28 cm) ausbacken.



Zwiebel-, Paprika- und Karottenwürfel in wenig Öl glasig werden lassen. Thymian und Chili zugeben, abkühlen lassen. Fleischbrät aus den Saitlingen nehmen und mit dem Gemüse gut vermengen. Diese Masse auf die Pfannkuchen verteilen, zusammenrollen, kurz anfrosten, in Scheiben schneiden und in heißer beschichteter Pfanne mit Öl ausgepinselt, beidseitig goldgelb braten.



Kalbsfond erhitzen, Senf einrühren, aufkochen, auf Tellern verteilen und Rouladenscheiben darauflegen. Dazu kann ein Salat gereich werden.



Mit demselben Teig und Gemüse lässt sich auch leicht eine Fisch-Variante zubereiten.