Knödel

Altbackene Semmeln würfeln. Klein gehackte Pfifferlinge in Butter mit den Zwiebelwürfeln glasig angehen lassen und Schinkenspeckwürfel zugeben. Nicht mehr erhitzen, gut vermengen und zu den Semmeln geben. Petersilie, Grieß und Eier hinzufügen, mit Salz und Pfeffer würzen. Alles zu einer lockeren Masse aufbereiten und 20 bis 30 Minuten quellen und durchziehen lassen. Von der Masse Knödel formen, in kochendes leichtes Salzwasser mit etwas Öl geben und auf dem Siedepunkt für 10 bis 12 Minuten garziehen lassen.



Gemüsestreifen in Öl angehen lassen, mit vier Esslöffeln Kalbsfond angießen und bissfest garen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.



Für das Topping die Zwiebeln in Butter glasig dünsten, Schnittlauch zugeben. Knödel auf dem Gemüse anrichten, Topping darüber geben und den Salat dazu reichen.



Feldsalat

Feldsalat und Hokkaidokürbis-Streifen in eine Schüssel geben, alle Zutaten der Marinade verrühren und über den Salat geben.