Pfifferlingknödel in Gemüsebrühe

Für den Eierstich die Eier gut verschlagen, Sauerrahm mit einrühren, dann Milch und Kräuter unterziehen, mit Salz, Pfeffer und Muskat würzen. In eine ausgefettete Form geben, diese in ein Wasserbad von mindestens 85 bis 90 Grad stellen und stocken lassen. Danach abkühlen lassen, stürzen und in Würfel oder Rauten zerteilen. Mit Suppe, Gemüsestreifen und Knödel in tiefem Teller oder Suppentassen anrichten.