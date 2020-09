Steinpilz-Pfifferlinglaiberl mit Spitzkohlsalat

Steinpilze mit Küchenkrepp etwas abreiben, klein schneiden und in heißem Öl kurz anbraten. Pfifferlinge kalt abbrausen und gut abtropfen lassen. Große Pilze halbieren, jedoch 100 Gramm Pfifferlinge groß lassen - diese werden für die Soße separat ansautiert. 150 Gramm Pfifferlinge klein schneiden (Laiberl) und in etwas Olivenöl ansautieren. Anschließend Zwiebelwürfel in heißem Olivenöl glasig angehen lassen.