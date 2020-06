Pfifferling-Kartoffelroulade im Wirsingblatt

Vom Wirsing die äußeren Schutzblätter entfernen, Strunk unten komplett ausbohren, Blätter ablösen, Blattrispen entfernen. Blätter in leichtem Salzwasser pochieren, abschrecken, gut abtropfen lassen. Dinkelbrotwürfel in Butter leicht anrösten. Die gut gewaschenen und abgetropften Pfifferlinge grob hacken. Zwiebelwürfel in Öl glasig dünsten, Pfifferlinge zugeben, kurz angehen lassen. Die gekochten Kartoffeln durch die Presse drücken, Eier und Kartoffelmehl zugeben, gut vermengen, mit Salz und Pfeffer abschmecken. Zur Kartoffelmasse die Pfifferlinge, Petersilie und Brotwürfel geben, alles gut durchmengen.