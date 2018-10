Jetzt säen, um später zu ernten

Für die Aufzucht ist ein helles Fensterbrett optimal. Nachts sollte es eher kühl sein und die direkte Mittagssonne muss gemieden werden. Die sauberen Gefäße werden zunächst mit der Aussaaterde gefüllt. Dann können die Samen ausgestreut werden. Die empfohlene Distanz liegt bei der drei- bis sechfachen Korngröße. Bei ganz feinem Saatgut wie Erdbeeren oder Begonien kann man das Saatgut mit etwas feinem Sand in der Tüte vermischen, um es leichter gleichmäßig ausstreuen zu können. Bei Lichtkeimern die Samen leicht andrücken und mit lauwarmem Wasser besprühen. Bei den Dunkelkeimern die Samen mit Sand oder einer dünnen Erdschicht bedecken und die Erde leicht andrücken. Mit einer Brause die Erde befeuchten, anschließend eine Haube darüber decken, damit sich das Gewächshausklima entwickeln kann. Aber vorsichtig: Zu viel Feuchtigkeit kann Fäulnis fördern.



Nach dem Keimen die Haube abnehmen. Anja Koenzen warnt: „Auf keinen Fall die Samen oder Keimlinge düngen.“ Seien die Keimlinge aufgelaufen, das heißt so groß, dass man sie mit den Fingern fassen kann, werden sie pikiert, also vereinzelt. Oft wartet man dafür so lange, bis sich nach den beiden Keimblättern das erste „richtige“ Blatt zeigt. Für das Pikieren die Pflänzchen vorsichtig mit einem Holzstäbchen aus der Erde lösen und in die bereit stehenden Töpfe umsetzen. Hierbei darauf achten, dass die Wurzeln senkrecht in den neuen Topf gesetzt werden. Wie schnell aus den Samen Pflanzen werden, hängt immer von der Sorte ab.