Pflanzen für die Weihnachtszeit

Misteln breiten sich in den letzten Jahren immer mehr aus. So können sie beispielsweise in Hessen zu privaten Zwecken gepflückt werden, doch mit dem Vorbehalt, dass der Baum dabei nicht beschädigt wird. In Kulturen wie Gärten oder Streuobstwiesen ist das „Ernten“ von Misteln in Abstimmung mit dem Bewirtschafter ebenfalls unproblematisch. In Naturschutzgebieten ist das Sammeln hingegen nicht erlaubt.