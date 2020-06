Hitze- und trockenverträgliche Pflanzen

Blütenpracht im Namaqualand in Südafrika.

Quelle: Imago/Greatstock

"Wer bei Wüstenblumen an unscheinbare Hungerblümchen denkt, täuscht sich. Denn die artenreichste Halbwüste der Welt, das Namaqualand in Südafrika, ist für seine verschwenderische Blumenpracht in den Frühlingsmonaten weltberühmt", sagt Gartenexperte Elmar Mai. Dort gedeihen vor allem verschiedene Korbblütler-Arten, die mittlerweile als Kapkörbchen, Kapringelblumen oder Gazanien längst einen Platz in unseren Balkonkästen erobert haben. Der Vorteil dieser Wüstenblumen ist, dass sie an Hitze und Trockenheit angepasst sind und damit heiße Sommer in Deutschland unbeschadet überstehen.