Pflanzenbewässerung während der Urlaubszeit

Tiefwurzler wie zum Beispiel Rosen gießt man in Pflanzenmitte oder in Stammnähe, damit das Wasser an der Wurzel entlang nach unten laufen kann. Weiter unten verteilt es sich ohnehin waagerecht. Normal wurzelnde Pflanzen bilden einen Wurzelteller, bei dem die Saugwurzeln am äußeren Ende liegen. „Je größer die Pflanze, desto weiter vom Stamm oder der Pflanzenmitte entfernt sollte man gießen. In unmittelbarer Stammnähe wäre das Wasser verschwendet“, weiß Elmar Mai. Flachwurzler (zum Beispiel „beliebte“ Rasenunkräuter wie Wegerich oder Gänseblümchen, aber auch diverse Gartenstauden) bilden kompakte Wurzelscheiben, die auf der gesamten Fläche Wasser aufnehmen können. Flach-, Mittel- und Tiefwurzler kann man gut in einem Beet mischen.