Pflegeleichte Hydrokultur

Pflanzen in Hydrokultur müssen seltener als jene in Erde umgetopft werden, weil die Wurzeln in einem Hydrotopf besser versorgt werden. Sie können oft jahrelang in einem Topf bleiben. Trotzdem ist es wichtig, die Wurzeln gelegentlich auf Schäden hin zu untersuchen, denn abgestorbene Wurzeln können im Wasser für ein fauliges Milieu sorgen. Tipp: Viele Pflanzen vertragen keine „kalten Füße“, eine isolierende Unterlage verschafft Abhilfe. Auch Pflanzen in Hydrokultur sollten gelegentlich gereinigt werden. Dazu das ganze Substrat in einen Eimer geben und die Pflanze gründlich abwaschen. Das Substrat am besten im Sieb durchspülen, da man hierdurch Düngerreste und abgestorbene Wurzeln herausbekommt.