In Krankenhäusern und sozialen Einrichtungen mangelt es besonders jetzt in der Krise an Fachpersonal. Eine Online-Plattform soll helfen, schneller Pflegepersonal zu finden. Ulrich Lilie, Präsident der Diakonie Deutschland, im Gespräch.

8 min 31.03.2020