Pflegeleichte Grabbepflanzung

Immergrüne Traubenheide

Die Gärtnerei sollte die Möglichkeit bieten, die Pflanzen probeweise in den Originalabmessungen des Grabes so zu arrangieren, wie sie später auf dem Friedhof stehen sollen. So kann man die Wirkung überprüfen und Alternativen ausprobieren. Auch eine Skizze kann hilfreich sein. Bei der Planung muss die Endgröße der Pflanzen berücksichtigt werden. Anfängliche Lücken lassen sich mit preiswerten Bodendeckern überbrücken. Mit dunkelgrünen und hellgrünen Pflanzen können Akzente gesetzt werden. Sinnvoll ist eine geschlossene, immergrüne Pflanzendecke, denn sie schützt den Boden vor dem Austrocknen und verhindert Unkrautwuchs.