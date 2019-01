Pfleger aus dem Internet

Alte und kranke Menschen sind oft nicht in der Lage, sich selbst zu versorgen. Sie brauchen Unterstützung, sei es bei der Pflege oder bei der Erledigung von Alltagsaufgaben. Immer mehr Internetportale gehen an den Start, die diese Helfer vermitteln. Das Prinzip ist einfach und funktioniert zum Beispiel so: Hilfesuchende geben in einem Profil an, wo sie wohnen und welche Art der Unterstützung sie benötigen. Ihnen werden dann passende Helfer in der Nähe angezeigt.